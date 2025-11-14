K-Bro Linen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

K-Bro Linen hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 156,0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte K-Bro Linen 104,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at