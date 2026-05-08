K-Bro Linen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

K-Bro Linen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,18 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K-Bro Linen 0,080 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 139,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at