K-Bro Linen vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

K-Bro Linen hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K-Bro Linen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 150,4 Millionen CAD im Vergleich zu 113,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at