K-Bro Linen veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

K-Bro Linen präsentierte in der am 10.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,966 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,212 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K-Bro Linen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 73,6 Millionen CAD im Vergleich zu 61,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at