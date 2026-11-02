K C Tech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

K C Tech lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2052,17 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K C Tech 581,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 251,47 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 175,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at