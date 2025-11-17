K C Tech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K C Tech ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat K C Tech die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

K C Tech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 581,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -337,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 175,00 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,02 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at