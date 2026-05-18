K C Tech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K C Tech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2080,00 KRW gegenüber 2028,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236,74 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 212,51 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at