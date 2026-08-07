K C Tech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

K C Tech lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1915,60 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1034,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 112,69 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 209,50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at