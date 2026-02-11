K Car stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K Car lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

K Car hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 148,81 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 193,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 559,78 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 528,39 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1042,30 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 912,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2 438,84 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 301,53 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1058,00 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2 461,90 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at