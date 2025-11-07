K Car verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

K Car lud am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 351,69 KRW. Im Vorjahresviertel hatte K Car 229,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 665,54 Milliarden KRW – ein Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K Car 579,70 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

