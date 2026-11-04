K Car vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

K Car hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 76,34 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 353,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 665,54 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 480,38 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at