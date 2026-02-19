19.02.2026 06:31:28

K-Fast B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

K-Fast B äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 SEK gegenüber 0,360 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,76 Prozent auf 542,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 333,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,310 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K-Fast B ein EPS von 0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,90 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,15 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,710 SEK und einen Umsatz von 1,07 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

