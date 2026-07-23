K-Fast B legte Quartalsergebnis vor

K-Fast B stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 SEK, nach -0,230 SEK im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat K-Fast B 677,4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 528,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at