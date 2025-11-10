K-Fast B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

K-Fast B hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,07 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K-Fast B noch ein Gewinn pro Aktie von -0,410 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 74,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 504,5 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 289,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at