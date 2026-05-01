K-Fast B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

K-Fast B hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K-Fast B ein EPS von -0,020 SEK je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,12 Prozent auf 617,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at