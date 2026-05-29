K G Petrochem: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

K G Petrochem hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 4,75 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K G Petrochem noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K G Petrochem in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 811,2 Millionen INR im Vergleich zu 1,25 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,53 INR beziffert, während im Vorjahr 10,55 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat K G Petrochem 3,14 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,67 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at