K G Petrochem hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

K G Petrochem hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,95 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,14 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 577,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 940,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at