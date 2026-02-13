K G Petrochem stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

K G Petrochem hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,33 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 538,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 48,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at