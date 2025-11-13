K M Sugar Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

K M Sugar Mills äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,14 INR, nach 0,530 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,75 Milliarden INR – ein Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K M Sugar Mills 1,70 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at