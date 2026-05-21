K M Sugar Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

K M Sugar Mills präsentierte in der am 18.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 INR, nach 1,20 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 1,06 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K M Sugar Mills 1,53 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 5,81 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,86 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat K M Sugar Mills in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,58 Milliarden INR im Vergleich zu 6,56 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at