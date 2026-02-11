K M Sugar Mills zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

K M Sugar Mills hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,24 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,37 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K M Sugar Mills einen Umsatz von 1,66 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at