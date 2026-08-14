K Pharma,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

K Pharma,Inc Registered ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat K Pharma,Inc Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -20,84 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K Pharma,Inc Registered ein EPS von -21,160 JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at