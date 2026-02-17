K S E informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

K S E gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,11 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,57 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat K S E mit einem Umsatz von insgesamt 4,28 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at