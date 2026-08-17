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17.08.2026 06:31:29
K S E verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
K S E präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,29 INR gegenüber 12,05 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,54 Milliarden INR – ein Plus von 9,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K S E 4,16 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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