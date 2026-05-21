K S E veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

K S E hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,17 INR gegenüber 10,87 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K S E im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,09 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 26,26 INR gegenüber 28,53 INR im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat K S E mit einem Umsatz von insgesamt 16,80 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at