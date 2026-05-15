K-TOP REITS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

K-TOP REITS lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 11,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K-TOP REITS noch ein Gewinn pro Aktie von 6,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,24 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 18,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at