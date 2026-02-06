K-TOP REITS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

K-TOP REITS hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 8,81 Milliarden KRW gegenüber 2,30 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 143,21 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K-TOP REITS 108,00 KRW je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15,08 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 66,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte K-TOP REITS einen Umsatz von 9,06 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at