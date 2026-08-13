K-TOP REITS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

K-TOP REITS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 37,00 KRW. Im letzten Jahr hatte K-TOP REITS einen Gewinn von 4,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,14 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,97 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at