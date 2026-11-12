K-TOP REITS präsentierte Quartalsergebnisse

K-TOP REITS hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K-TOP REITS ein EPS von 10,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,84 Prozent auf 1,91 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,00 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at