K-TOP REITS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

K-TOP REITS präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 10,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K-TOP REITS noch ein Gewinn pro Aktie von 13,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,00 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at