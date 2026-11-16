K2 Capital Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

K2 Capital Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K2 Capital Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at