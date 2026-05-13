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13.05.2026 06:31:29
K92 Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
K92 Mining hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,66 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K92 Mining noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 324,1 Millionen CAD – ein Plus von 56,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K92 Mining 207,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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