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18.11.2026 06:31:28
K92 Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
K92 Mining hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,22 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,480 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 247,2 Millionen CAD gegenüber 244,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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