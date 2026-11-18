K92 Mining hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,22 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,480 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 247,2 Millionen CAD gegenüber 244,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at