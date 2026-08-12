K92 Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

K92 Mining lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,47 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 112,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 133,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at