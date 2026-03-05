K92 Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

K92 Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 168,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 246,5 Millionen CAD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,56 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,640 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat K92 Mining im vergangenen Geschäftsjahr 831,73 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 73,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K92 Mining 480,34 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at