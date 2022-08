KA Finanz hat heuer Risikopositionen von 193,9 Mio. Euro abgebaut

Die staatliche Abbaufirma KA Finanz AG (KF), ehemalige "Bad Bank" der einst notverstaatlichten Kommunalkredit-Gruppe, hat im ersten Halbjahr 2022 Risikopositionen im Ausmaß von 193,9 Mio. Euro abgebaut, wovon 75,8 Mio. auf aktive Abbaumaßnahmen sowie weitere 118,1 Mio. auf planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen entfielen. Das Wertpapierportfolio reduzierte sich dabei um rund 80 Mio. Euro, wovon 74,8 Mio. aus Verkäufen und 5,2 Mio. aus Tilgungen stammten.

Durch Verkäufe von Positionen aus Mexiko, Kanada, Malta, Israel und Chile wurde in diesen Ländern auch das Länderrisiko vollständig abgebaut. Zusätzlich ist durch den Abbau einer Anleihe von 4,0 Mio. Euro nunmehr auch das US-Wertpapierportfolio glattgestellt, teilte die KA Finanz am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die Reduktion im Darlehensportfolio betrug insgesamt 113,7 Mio. Euro, wovon 112,7 Millionen durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen sowie 1,0 Million aktiv abgebaut wurde. Insgesamt habe die KF seit Beginn der Restrukturierung im November 2008 31,6 Mrd. Euro an Risikopositionen abgebaut, wobei mit 21,9 Mrd. der Großteil auf den aktiven Abbau von Wertpapier-, CDS- und Darlehens-Positionen entfiel. Das Gesamtexposure der KF betrug per 30. Juni 2022 3,0 Mrd. Euro (31.12.2021: 3,4 Mrd.).

Die Bilanzsumme der KF belief sich zum 30. Juni auf 3,4 Mrd. Euro (31.12.2021: EUR 3,6 Mrd.). "Der Rückgang ist auf die aktiven Portfolioabbaumaßnahmen sowie planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen zurückzuführen", so die KF. Das Periodenergebnis nach Steuern sank heuer im ersten Halbjahr auf 27,0 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 31,5 Mio.). Das Betriebsergebnis verbesserte sich auf 0,9 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: minus 4,4 Mio.).

Zum Ausblick teilte die staatliche Abbaufirma mit, dass der Abbau der KF bis zum 31. Dezember 2023 weiterhin das Ziel sei.

stf/kre

WEB http://www.kommunalkredit.at