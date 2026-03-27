Kaanapali Land LLC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kaanapali Land LLC stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,960 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,4 Millionen USD.

Kaanapali Land LLC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,020 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,590 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,65 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,95 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at