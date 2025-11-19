Kaanapali Land LLC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kaanapali Land LLC hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at