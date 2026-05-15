Kaanapali Land LLC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kaanapali Land LLC hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kaanapali Land LLC ein EPS von -0,630 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4531,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at