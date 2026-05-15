Kabe Husvagnar (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kabe Husvagnar (B) hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Kabe Husvagnar (B) 2,78 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 889,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kabe Husvagnar (B) 954,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at