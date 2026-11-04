|
04.11.2026 06:31:28
Kabe Husvagnar (B) legte Quartalsergebnis vor
Kabe Husvagnar (B) hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,34 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,22 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 677,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX dreht ins Plus -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Start leicht abwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.