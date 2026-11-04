Kabe Husvagnar (B) legte Quartalsergebnis vor

Kabe Husvagnar (B) hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,34 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,22 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 677,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at