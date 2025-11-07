Kabe Husvagnar (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kabe Husvagnar (B) hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,56 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 677,0 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at