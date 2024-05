Kabel-Internet für Verbraucher deutlich verbessert

Segmentierung & mehr Glasfaser: Mehr als 6.100 Maßnahmen in zwei Jahren durchgeführtStabilität nimmt zu: technische Kunden-Anliegen um mehr als 25 Prozent zurückgegangenTechnik-Chefin Richter: „Bei den Nutzern kommt durchschnittlich deutlich mehr Bandbreite an“CHIP Festnetz-Test: Testsieg mit schnellster Datenübertragung & bester Preis-LeistungVodafone hat das größte Gigabit-Netz Deutschlands weiter verbessert. Technik-Experten statten das Kabel-Glasfasernetz mit seinen mehr als 24 Millionen Anschlüssen in den vergangenen zwölf Monaten stärker als jemals zuvor mit noch mehr Glasfaser und neuen Segmenten aus. Allein im vergangenen Geschäftsjahr wurden über 3.500 Segmentierungs-Maßnahmen an den Orten durchgeführt, an denen besonders viele Verbraucher das Kabel-Internet von Vodafone nutzen – im Vorjahr waren es mehr als 2.600 Maßnahmen. Das erhöhte in den letzten zwei Jahren die Qualität, die Zuverlässigkeit und die Durchschnittsgeschwindigkeiten an 6,3 Millionen Kunden-Anschlüssen. Und die Maßnahmen kommen beim Kunden an. So sank die Anzahl der Kundenkontakte mit technischen Anliegen im selben Zeitraum um mehr als 25 Prozent. Dass die Anstrengungen wirken, bestätigt auch der aktuelle Festnetz-Test 2024 des renommierten Technik-Magazins CHIP. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde das Kabel-Internet von Vodafone zum Testsieger bei den nationalen Anbietern ausgezeichnet – mit Bestnoten bei Preis/Leistung und der mit Abstand höchsten durchschnittlichen Bandbreite, die so auch tatsächlich beim Kunden ankommt. Und mit erneut deutlichen Verbesserungen im Vergleich zu den Vorjahren.„Unsere Techniker haben in den vergangenen zwei Jahren immer mehr Glasfaser ins Kabelnetz gebracht und die Zahl der Netzelemente mit mehr als 6.100 Maßnahmen für die Kunden massiv erhöht. An Orten, wo besonders viele Verbraucher unser Festnetz nutzen, haben wir die Netzsegmente dafür mit zusätzlichen Glasfaser-Knotenpunkten unterteilt. Dort sind nun deutlich weniger Internet-Nutzer zeitgleich im selben Bereich in unserem Netz unterwegs als in der Vergangenheit. Bei jedem einzelnen Kunden kommt dadurch im Schnitt deutlich mehr Geschwindigkeit zuverlässig an. Das erhöht die Qualität beim Streamen, beim Spielen von Online-Games und beim virtuellen Arbeiten aus dem Home-Office“, so Vodafone Technik-Chefin Tanja Richter.Maßnahmen machen Netz fit für die ZukunftIn den letzten zwei Jahren erweiterten die Netz-Experten des Düsseldorfer Telekommunikations-Konzerns mit mehr als 6.100 Netz-Segmentierungen die verfügbaren Kapazitäten an vielen Standorten. Dabei werden Segmente im Festnetz, die besonders viele Haushalte versorgen, mit Hilfe von zusätzlichen Glasfaser-Knotenpunkten unterteilt. So entstehen neue Segmente im Netz mit einer deutlich geringeren Anzahl von Haushalten. Zudem hat Vodafone an vielen Orten noch mehr leistungsstarke Glasfaser im Kabelnetz verbaut, sodass die Glasfaser noch näher an die Nutzer heranrückt. Vor allem in Stoßzeiten, wenn viele Menschen gleichzeitig streamen, online spielen und surfen, ist das Netz für jeden einzelnen Kunden nun deutlich stabiler.Regionaler NetzausbauSo baut Vodafone seine Netze in den Bundesländern aus.Zur WebsiteCHIP Festnetz-Test 2024 bestätigt Wirksamkeit der MaßnahmenVodafone sichert sich auch im zweiten Jahr in Folge den Testsieg im aktuellen CHIP Festnetz-Test 2024. Im Jahr 2022 schnitt das Kabelnetz noch deutlich schlechter ab. Neben Bestnoten bei Preis/Leistung konnte das Kabel-Glasfasernetz insbesondere in der Kategorie ‚Speed‘ überzeugen. Hier hat Vodafone die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorjahr nochmal um mehr als 40 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 492,88 Megabit pro Sekunde steigern können (2023: 347,38 Mbit/s). 2022 lag dieser Wert noch bei 304 Mbit/s. Damit liefern die Festnetz-Anschlüsse von Vodafone im Schnitt eine fünf Mal höhere Übertragungsgeschwindigkeit als die Anschlüsse des zweitplatzierten Anbieters Deutsche Telekom (107,03 Mbit/s).CHIP-TestDen ausführlichen Festnetz-Test der CHIP hier lesen.Zum TestDer Beitrag Kabel-Internet für Verbraucher deutlich verbessert erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel