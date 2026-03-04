|
04.03.2026 05:58:38
Kabeldiebstahl legt Bahnstrecke Leipzig-Erfurt weiter lahm
SCHKOPAU (dpa-AFX) - Nach einem Kabeldiebstahl in Sachsen-Anhalt bleibt die Bahnstrecke zwischen Leipzig und Erfurt weiterhin gesperrt. Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis 16.00 Uhr abgeschlossen sein, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Die Umleitung der Züge erfolge weiterhin über Naumburg.
Die Signalstörung besteht nach Angaben der Bahn an den Standorten Dörstewitz in der Gemeinde Schkopau sowie in Saubach im Burgenlandkreis. Mit der Instandsetzung werde in Saubach begonnen. Bereits seit gestern kommt es wegen gestohlener Kabel zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr./elb/DP/zb
