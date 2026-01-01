01.01.2026 20:18:38

Kabelschaden: Verdächtiges Schiff brach womöglich Sanktionen

HELSINKI (dpa-AFX) - Ein Schiff, das im Verdacht steht, Schaden an einem Unterwasserkabel in der Ostsee angerichtet zu haben, hat möglicherweise auch gegen EU-Sanktionen gegen Russland verstoßen. Das teilte die finnische Zollbehörde nach einer Überprüfung des Frachters "Fitburg" mit, der nach der Beschädigung eines Datenkabels im Hafen der Stadt Kirkkonummi festgesetzt wurde.

Demnach hatte es die Besatzung versäumt, die Ladung ordnungsgemäß anzumelden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe das Schiff Stahlprodukte aus Russland an Bord, die unter EU-Sanktionen gegen das Land fielen, hieß es in der Mitteilung der Zollbehörde weiter. Die Ladung sei daher vorübergehend beschlagnahmt worden. Es werde nun geprüft, ob ein Verstoß gegen die Sanktionen stattgefunden habe. Das Schiff war unterwegs vom russischen St. Petersburg in die israelische Hafenstadt Haifa.

Ankerkette war heruntergelassen

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass zwei der 14 zunächst in Gewahrsam genommenen Besatzungsmitglieder des Schiffes formell festgenommen wurden. Gegen zwei weitere Mitglieder seien Ausreiseverbote verhängt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung, der versuchten schweren Sachbeschädigung sowie der schweren Störung des Telekommunikationsverkehrs.

Zur Nationalität und dem Rang der Verdächtigen wollte sich die Polizei nicht äußern. Sie hatte jedoch zuvor mitgeteilt, dass die Besatzung aus russischen, georgischen, aserbaidschanischen und kasachischen Staatsangehörigen besteht.

Die "Fitburg" war in Verdacht geraten, nachdem der Telekommunikationsanbieter Elisa am Mittwochmorgen einen Schaden an einem unterseeischen Datenkabel gemeldet hatte, das die finnische Hauptstadt Helsinki mit Estlands Hauptstadt Tallinn verbindet. Als das Schiff von den Behörden gestoppt wurde, hatte es die Ankerkette heruntergelassen. Der Fall erinnert an frühere Vorkommnisse, bei denen mutmaßlich Schiffe mit Verbindung zu Russland unterseeische Kabel mit ihrem Anker beschädigten./cmy/DP/zb

