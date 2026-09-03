Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.09.2026 13:26:42

Kabinengewerkschaft Ufo und Lufthansa nehmen Gespräche wieder auf

DOW JONES--In den lange festgefahrenen Tarifkonflikt der Flugbegleitergewerkschaft Ufo mit der Lufthansa kommt Bewegung. Wie die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mitteilte, werden in der kommenden Woche wieder in Gespräche zu offenen Tarifthemen aufgenommen. Für die kommenden Wochen seien eng getaktet weitere Termine vorgesehen. Auch die Gespräche zu Lösungen für die von der Stilllegung der Zubringerfluggesellschaft Cityline betroffenen Mitarbeiter werden wieder aufgenommen.

"Nach einer mehrtägigen Moderation, einem anschließenden Workshop und weiteren Sondierungsgesprächen hat sich aus Sicht der Ufo in den vergangenen Wochen gezeigt, dass Lufthansa bereit ist, den Konfrontationsmodus der vergangenen Monate zu verlassen und wieder ernsthaft über tragfähige Lösungen für das Kabinenpersonal bei Lufthansa sowie für die von der Schließung der Lufthansa Cityline betroffenen Kolleg*innen zu sprechen", teilte die Gewerkschaft mit.

Über Inhalte und Verlauf der Gespräche haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

Die Ufo hatte die Kernmarke Lufthansa sowie die Cityline im April mehrfach bestreikt, unter anderem auch parallel zu den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 07:27 ET (11:27 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) 7,60 0,66% Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
Lufthansa AG 7,71 1,18% Lufthansa AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen