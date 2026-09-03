Kabinengewerkschaft Ufo und Lufthansa nehmen Gespräche wieder auf

DOW JONES--In den lange festgefahrenen Tarifkonflikt der Flugbegleitergewerkschaft Ufo mit der Lufthansa kommt Bewegung. Wie die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mitteilte, werden in der kommenden Woche wieder in Gespräche zu offenen Tarifthemen aufgenommen. Für die kommenden Wochen seien eng getaktet weitere Termine vorgesehen. Auch die Gespräche zu Lösungen für die von der Stilllegung der Zubringerfluggesellschaft Cityline betroffenen Mitarbeiter werden wieder aufgenommen.

"Nach einer mehrtägigen Moderation, einem anschließenden Workshop und weiteren Sondierungsgesprächen hat sich aus Sicht der Ufo in den vergangenen Wochen gezeigt, dass Lufthansa bereit ist, den Konfrontationsmodus der vergangenen Monate zu verlassen und wieder ernsthaft über tragfähige Lösungen für das Kabinenpersonal bei Lufthansa sowie für die von der Schließung der Lufthansa Cityline betroffenen Kolleg*innen zu sprechen", teilte die Gewerkschaft mit.

Über Inhalte und Verlauf der Gespräche haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

Die Ufo hatte die Kernmarke Lufthansa sowie die Cityline im April mehrfach bestreikt, unter anderem auch parallel zu den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa.

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September 03, 2026 07:27 ET (11:27 GMT)