Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
10.04.2026 06:57:38
Kabinenpersonal der Lufthansa streikt in Düsseldorf und Köln
DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Auch in Nordrhein-Westfalen hat um Mitternacht bei der Lufthansa ein Streik des Kabinenpersonals begonnen. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte den Auftakt des bundesweiten Streiks in der Nacht. Betroffen sind dabei auch die beiden größten Flughafen Nordrhein-Westfalens - Düsseldorf und Köln/Bonn.
Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 13 Abflüge und Ankünfte annulliert - acht Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt. Derweil fallen in Köln/Bonn nach Angaben auf der Flughafen-Webseite jeweils drei Verbindungen von und nach München aus.
Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind aufgerufen, ihre Arbeit bis 22.00 Uhr ruhen zu lassen. Es ist nach zwei Runden mit Streiks von Pilotinnen und Piloten in diesem Jahr der bereits dritte große Ausstand bei Deutschlands größter Fluggesellschaft./bct/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
06:58
|Freitagfrüh Lufthansa-Streik trifft Flüge von und nach Stuttgart (dpa-AFX)
|
06:57
|Streik bei der Lufthansa: Flüge am BER gestrichen (dpa-AFX)
|
06:57
|Kabinenpersonal der Lufthansa streikt in Düsseldorf und Köln (dpa-AFX)
|
06:49
|Tarifstreit: Kabinenpersonal legt Lufthansa-Betrieb lahm (Spiegel Online)
|
06:08
|Flugbegleiter streiken bei der Lufthansa (dpa-AFX)
|
05:48
|Flugbegleiter der Lufthansa wollen streiken (dpa-AFX)
|
09.04.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,89
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIsrael will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.