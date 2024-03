Kabinenpersonal streikt: Lufthansa erwartet 1000 Flugausfälle

Morgen in Frankfurt und übermorgen in München - insgesamt 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa treten in den Ausstand. Der Konzern rechnet damit, dass mehr als 100.000 Passagiere umplanen müssen. Für die Kranich-Airline ist dies nicht der einzige Konfliktherd. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel