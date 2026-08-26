Kabinett berät über Folgen der Hitzewelle

NEUHARDENBERG (dpa-AFX) - Mit Beratungen über die Hitzewelle und Dürre dieses Sommers wird die Bundesregierung am Mittwoch ihre Klausurtagung auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg abschließen (Beginn der Beratungen 09.00 Uhr). Es soll zunächst die Lage analysiert werden, Beschlüsse sollen erst in späteren Kabinettssitzungen folgen. Zudem wird die Regierung mit Start-Up-Unternehmern und Handwerkspräsident Jörg Dittrich über das Thema Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft diskutieren.

Mittags (12.30 Uhr) werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) über die Ergebnisse der Klausur informieren. Neben Wirtschaftswachstum und Klima hatte Merz am ersten Klausurtag auch den Drohnenvorfall auf dem Leipziger Flughafen thematisiert, den er als "Angriff" bezeichnete. "In Kürze" werde bekanntgegeben, wer hinter dem Vorfall stecke./mfi/DP/he