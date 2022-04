Kabinett beschließt Stabilitätsprogramm für 2022

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat nach Angaben des Finanzministeriums das deutsche Stabilitätsprogramm 2022 beschlossen. Dieses attestiert Deutschland solide Finanzen, wie das Ministerium erklärte. Das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit wird für dieses Jahr auf rund 3,75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts projiziert, nach einem Defizit von 3,7 Prozent im vergangenen Jahr. Die gesamtstaatliche Maastricht-Schuldenstandsquote dürfte von 69,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2021 auf rund 66,75 Prozent im Jahr 2022 zurückgehen.

"Deutschland ist trotz der aktuellen Herausforderungen weiterhin finanziell gut aufgestellt", erklärte das Finanzministerium. Deutschlands finanzpolitische Ausgangslage werde in diesem Frühjahr vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine überschattet. Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ändere die Sicherheitslage in Europa grundlegend.

Man sei trotz dieser Herausforderungen weiterhin finanziell gut aufgestellt, weil sich die Bundesregierung weiter kraftvoll gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie stemme und zugleich zielgerichtete Maßnahmen vornehme, um die Bürger und Betriebe in Deutschland bei den gestiegenen Energiekosten zu entlasten.

"Die dazu erforderliche Nettokreditaufnahme wird schnell und gezielt zurückgeführt", versprach das Ministerium. Mit künftig geringeren Defiziten und gezielten Wachstumsimpulsen werde die Bundesregierung diese Quote abbauen. Dies werde Deutschlands Rolle als ein Stabilitätsanker der Europäischen Union bekräftigen.

Die EU-Länder legen gewöhnlich bis Ende April jedes Jahres ihre mittelfristigen Finanzplanungen der EU-Kommission und dem Finanzministerrat vor. Mit ihren Stabilitätsprogrammen entsprechen sie den Bestimmungen des EU-Stabilitäts- und Wachstumspaktes.

